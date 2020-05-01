بعد إصابة رئيس الوزراء.. قفزة بحالات كورونا في روسيا

أبلغت روسيا، اليوم الجمعة، عن زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس، وأنه سيتنحى مؤقتا حتى يتعافى.

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وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا عن تسجيل 7933 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 114431 حالة.

وذكر المركز أن عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد ارتفع إلى 1169 بعد وفاة 96 شخصاً بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبلغ ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه سيعزل نفسه. وسيتولى النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئاسة الحكومة بالإنابة في غيابه.

وميشوستين، الذي كان في صدارة جهود مواجهة الوباء في بلاده، هو أول مسؤول روسي كبير يعلن إصابته بالفيروس.

وبدأ تفشي المرض في روسيا بشكل أبطأ من الكثير من البلدان الأخرى. لكن الحالات بدأت في الارتفاع بشكل حاد الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن روسيا من بين الدول التي شهدت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، فقد سجلت حتى الآن عددا أقل من الوفيات مقارنة بالعديد من الدول الأكثر نكبة بالوباء.

وحذر بوتين من أن ذروة تفشي المرض لم تأت بعد، وقالت السلطات إنه قد يكون هناك ارتفاع جديد في الحالات إذا خالف السكان إجراءات العزل العام خلال العطلات الرسمية الطويلة في بداية مايو أيار.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة إجراءات عزل عام، منذ أن أعلن بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة في أواخر مارس آذار.