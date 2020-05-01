بكين تشرع أبواب المتاحف والحدائق.. وداعا للهلع!

بعد أن عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبكين الاثنين الماضي إثر أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، تعود أكبر مدن الصين تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

وأعلنت الصين، الجمعة، أنها أعادت فتح المتاحف والحدائق العامة أمام الزوار، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

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المدينة المحرمة

كما يتوقع أن يعاد فتح المدينة المحرمة اعتبارا من اليوم بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما أشارت سابقاً السلطات الصينية، في إشارة إضافية إلى سيطرة بكين على انتشار الفيروس على أراضيها، واستئنافها للحياة، بعد أن نشر الوباء الهلع في العديد من الدول حول العالم حاصداً آلاف الأرواح.

وكانت السلطات قد أغلقت في 25 تشرين الثاني/يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار إجراءات احتواء الفيروس.

وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 أيار/مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

معلومات خاصة على الموبايل

وستفرض السلطات على الزوار ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول توضح إن كان حاملها عرضة للإصابة قبل الدخول، إضافة إلى فحص حرارة الزوار ومراعاتهم للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر.

يذكر أنه في حين لا تزال معظم دول العالم تفرض إجراءات العزل، تواصل الصين استئناف العمل، وتعيد فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين.

وكانت العاصمة الصينية أعلنت في وقت سابق أن متاحف بكين سيعاد فتحها تدريجيا اعتبارا من 1 أيار/مايو.

كما خفضت بكين حالة الطوارئ من أعلى مستوى ورفعت شروط الحجر الصحي على المسافرين المحليين من المناطق "المنخفضة المخاطر".

حجر صحي للقادمين من هوباي

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الخميس أن الوافدين إلى بكين من بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة هوباي، بالإضافة إلى المسافرين القادمين من الخارج لا يزال يفرض عليهم استكمال الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

إلى ذلك، وفي إطار استئناف الحياة بشكل طبيعي تدريجيا في البلاد، حدد المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، وهو الهيئة التشريعية في البلاد، تاريخ 22 أيار/مايو لجلسته السنوية بعد إرجائها بسبب الفيروس.

12 إصابة جديدة

يأتي هذا في وقت أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة أن تسجيل 12 إصابة جديدة ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

كما أعلنت اللجنة أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 30 أبريل انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.