في ظل كورونا.. غوتيريش يدعو لاحترام حقوق هذه الفئة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الدول الأعضاء فى المنظمة وعددها 193 دولة إلى عدم تجاهل كبار السن في معرض مكافحة جائحة كوفيد-19 وإلى احترام "حقوقهم" و"كرامتهم".

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وأشار غوتيريش في بيان صحافي إلى أن هذه الفئة من السكان هي الأكثر تأثراً وقد سجل لديها العدد الأكبر من الوفيات، وبالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة، فإن عدد الوفيات بينهم يزيد بخمس مرات عن المتوسط العام.

وحذر من أنهم إلى جانب المرض "يواجهون خطراً متزايداً من جراء الفقر والتمييز والعزلة".

وتدعم تصريحاته دراسة للأمم المتحدة نشرت الجمعة عن الفيروس وكبار السن، مع توصيات.

وبالإشارة إلى مسؤوليته في رعاية والدته المسنة، وهو نفسه بلغ 71 سنة، الخميس، أكد أنطونيو غوتيريش أنه يجب على أعضاء الأمم المتحدة، استجابة للوباء، "احترام حقوق وكرامة المسنين".

وقال إنه لدى تطبيق التباعد الاجتماعي، "نحن جزء من المجتمع نفسه ونعتمد على بعضنا بعضاً". وأضاف أن "غالبية كبار السن من النساء، ويجب أن تلبي السياسات احتياجاتهم".

وشدد غوتيريش على "عدم التعامل مع المسنين ككائنات غير مرئية أو عاجزة. للخروج من هذا الوباء معا، نحن بحاجة إلى إحياء التضامن الوطني والعالمي ومساهمات جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار السن".