حصيلة الموت ترتفع في بريطانيا وإيطاليا.. قفزة بـ24 ساعة

أعلن وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، السبت، إحصاء 621 وفاة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28.131 في هذا البلد، ثاني دول أوروبا الأكثر تضرراً بتفشي الوباء.

وارتفع عدد الإصابات إلى 182.260، بزيادة 4.806 إصابات جديدة، وفق ما صرح جنريك في مؤتمر صحافي.

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يشار إلى أن المملكة المتحدة هي الدولة الثالثة في العالم الأكثر تضرراً بالفيروس على صعيد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

من جهتها، أعلنت إيطاليا، السبت، وفاة 474 شخصاً بوباء كوفيد-19 في أعلى عدد وفيات يسجل في 24 ساعة منذ 21 نيسان/أبريل، وفق حصيلة رسمية.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد قبل يومين من بدء تخفيف إجراءات الإغلاق في هذا البلد الذي ارتفعت فيه الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 28 ألفاً و710 ويعتبر الأكثر تضرراً بالفيروس المستجد في أوروبا.

لكن يبدو أن المنحى الإيجابي لمسار الوباء في إيطاليا يتواصل على صعيد الحالات التي تتماثل إلى الشفاء (1665)، وتراجع عدد المصابين في المستشفيات سواء في الأقسام التقليدية (17 ألفاً و357) أو في العناية المركزة (1539)، إضافة إلى تراجع عدد من يتم إحصاؤهم من المصابين (مئة ألف و704)، وهي الحصيلة الأدنى منذ 11 نيسان/أبريل.