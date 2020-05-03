بعد يومين على ظهور كيم.. تبادل لإطلاق نار بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن عدة أعيرة نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود. وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب في بيان إنها ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه الشمال ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتسود المنطقة حالة من التوتر بعد اختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون منذ يوم 11 إبريل، والذي ظهر يوم الجمعة خلال مشاركته في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمال العاصمة بيونغ يانغ.

وتحدثت تقارير إعلامية حول إصابة كيم يونغ أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 إبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونغ.

يذكر أن موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون كان ذكر الأسبوع الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في نيسان/إبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه".