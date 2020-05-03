اصابة أول مسؤول سوداني بكوفيد 19

أفادت أفادت مر اسلة العربية، فجر الأحد، بإصابة وزير الدولة بالبنى التحتية السوداني بكورونا.

وأكدت أن هاشم محمد بن عوف هو أول مسؤول سوداني يصاب بكوفيد 19.

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وسجلت، السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة السودانية. ليصل العدد العام للمصابين إلى 592 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين جراء المرض ازدادت بواقع 5 حالات جديدة سجلت 3 بينها بولاية الخرطوم، وواحدة في القضارف وأخرى في ولاية شمال دارفور، ليبلغ هذا عدد ضحايا العدوى في السودان بالتالي 41 شخصا.\

وأفادت وزارة لصحة بارتفاع عدد المتعافين خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 6 أشخاص ليبلغ مستوى 52 حالة.