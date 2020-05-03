إصابات كورونا في قطر والجزائر.. والأردن بلا حالات جديدة

أفادت وزارة الصحة القطرية على "تويتر"، الأحد، بتسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15551، فضلا عن 130 حالة شفاء من الفيروس ليبلغ الإجمالي 1664.

وفي الأردن، لم تسجل البلاد لليوم السادس على التوالي، الأحد، إصابات بالفيروس، وتم رصد حالة واحدة على الحدود البرية ومنعها من الدخول. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات 460، وعدد المتبقين في مستشفيات العزل لتلقي العلاج 64.

وفي الجزائر، نشرت الإذاعة الجزائرية الرسمية على "فيسبوك"، نقلا عن وزارة الصحة، نبأ تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ الإجمالي 4447، فضلا عن 4 حالات وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 463.

وفي تطور آخر، أقرت وزارة الصحة العراقية على "فيسبوك" بتسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2296، إلى جانب حالتي وفاة رفعت الإجمالي إلى 97.

كما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك" عن وزير الصحة الفلسطيني، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات في الأراضي الفلسطينة إلى 522 إصابة، ورفع شفاء 3 حالات جديدة حصيلة المتعافين إلى 106.

وإلى ذلك، أكدت الكويت، الأحد، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبلغ الإجمالي 4983، فضلاً عن 5 حالات وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.

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وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

ومن جانبها، كشفت الإمارات، الأحد، عن تسجيل 564 إصابة جديدة بالفيروس و7 حالات وفاة.

يأتي ذلك فيما أعلنت سلطنة عُمان عن تسجيل حالات إصابات جديدة بالفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة العمانية على "تويتر" إنه تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2568. فيما وصل إجمالي حالات الشفاء في السلطنة إلى 750.

هذا وأكدت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أشارت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إلى 4 إصابات جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 737. وشهدت الـ 24 ساعة المنصرمة حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 25 حالة.

وبثت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن وزارة الصحة المغربية، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل الإجمالي إلى 4880 إصابة، و174وفاة بعد تسجيل حالة واحدة جديدة، فضلا عن تعافي 1424 حالة بعد شفاء 168مريضا، الأحد.