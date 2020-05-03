كورونا.. 85 إصابة بعُمان وارتفاع عدد المتعافين بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.

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وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يأتي ذلك فيما أعلنت سلطنة عُمان عن تسجيل حالات إصابات جديدة بالفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة العمانية على "تويتر" إنه تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2568. فيما وصل إجمالي حالات الشفاء في السلطنة إلى 750.