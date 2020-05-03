لبنان.. توقيف 5 سودانيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل

أوقفت المخابرات اللبنانية، اليوم الأحد، 5 سودانيين أعادتهم إسرائيل بعدما تسللوا إلى أراضيها من جنوب لبنان.

وبحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني، أوقفت دورية من مديرية المخابرات فجر اليوم في محيط بلدة عيتا الشعب، "خمسة أشخاص من التابعية السودانية لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وأضاف الجيش اللبناني أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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وكانت مصادر أكدت أن السودانيين الخمسة يعملون في لبنان، وقد اجتازوا فجر اليوم السياج الفاصل متجهين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد اعتقلتهم القوات الإسرائيلية وقامت بالتحقيق معهم قبل أن تعيدهم.

من جهتها، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني السودانيين الخمسة في نفس المنطقة بعد عودتهم، ويتم التحقيق معهم حول الأسباب التي دفعتهم لمحاولة الدخول إلى الأراضي المحتلة.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن السودانيين الخمسة لم يكونوا مسلحين، وبعد تحقيق قصير اتضح أنهم سعوا إلى العمل في إسرائيل.

وتم إعادة السودانيين الخمسة إلى داخل لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بحسب نفس الصحيفة.