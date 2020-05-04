طالبان تستهدف مركزا عسكريا بأفغانستان.. وأنباء عن قتلى

أعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان حيث كان يتمركز 150 فردا على الأقل من الجيش والمخابرات.

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وقال مسؤولون حكوميون وطالبان إن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

ورفضت حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن أي هدنة ستكون "غير منطقية".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد ناشد المسلحين بإلقاء سلاحهم خلال شهر رمضان، في وقت تكافح السلطات الانتشار المتزايد لوباء كورونا.

لكن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، لجأ إلى موقع "تويتر" قبل يوم من بدء شهر رمضان لانتقاد عرض الحكومة، لافتاً إلى أن الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسرى يعتبران من أسباب مواصلة القتال.

وقال "طلب وقف النار غير منطقي وغير مقنع"، متهماً الحكومة بوضع حياة السجناء على المحك خلال الوباء.