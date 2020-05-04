وزير دفاع بريطانيا: كورونا أنهكني.. كان الأمر مروعا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين إن إصابته بمرض كوفيد-19 كانت تجربة "مروعة" مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام. وأضاف: "للحقيقة، كان الأمر مروعا للغاية".

وتابع والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس/آذار "لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف... قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك الطاقة".

وقال: "ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحدث الأحد، عن معاناته مع كورونا وقال إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وقال لصحيفة "ذا صن اون صنداي" The Sun On Sunday، في أول تصريحات تفصيلية يدلي بها حول مرضه: "كانت حقا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين".

وأضاف: "كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور".

وقال للصحيفة إنه تساءل "كيف سأخرج من هذا؟" إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.