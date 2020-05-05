أرقام جديدة تظهر للعلن ببريطانيا.. 30 ألف وفاة بالفيروس

أظهرت أرقام جديدة أن بريطانيا، شهدت نحو 30 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو على الأرجح زيادة بمقدار الثلث عن الإحصاء الرسمي المعلن.

وكشف مكتب الإحصائيات الوطني أن هناك 29710 وفيات تضمنت كوفيد-19 في إنجلترا وويلز حتى أبريل/ نيسان، بزيادة 34% عن الرقم الذي أعلنته الحكومة في الفترة نفسها وكان 22173 وفاة. وتحسب الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بشكل منفصل، ما يرفع العدد لأكثر من 30 ألف وفاة.

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هذا وتتضمن الحصيلة الرسمية للوفيات في بريطانيا لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، عند 28734 وفاة، أقل من إيطاليا التي شهدت 29079 وفاة وهي أكثر ثالث حصيلة وفيات في العالم.

كما تتضمن بيانات مكتب الإحصاء، التي تنشر بتأخير عشرة أيام، الوفيات التي يشتبه فيها بكوفيد-19، حتى لو لم يجر الفحص.

ويقول علماء إنه سيكون من الصعب تحديد الحصيلة الكلية للمرض حتى تكون هناك إحصائيات كاملة للوفيات خلال فترة الجائحة.

وأوضح مكتب الإحصاء في بريطانيا أن عدد الوفيات المسجل إجمالا حتى أسبوع 24 أبريل/ نيسان أقل نسبيا من الأسبوع الذي سبقه، لكنه مازال ضعف متوسط خمس سنوات.

بدوره، اعترف كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية أنه كان ينبغي على البلاد فحص مزيد من الأشخاص بشأن فيروس كورونا في مرحلة مبكرة من التفشي.

وأخبر باتريك فالانس لجنة الصحة في البرلمان "لو كنا قد تمكننا من زيادة قدرة الفحص أسرع، لكان ذلك مفيدا، ولعدة أسباب لم يحدث ذلك".

هذا ويقول منتقدون إن استجابة حكومة المحافظين البريطانية لفيروس كورونا كانت أبطأ من اللازم، وفشلت في احتواء التفشي بالفحص الموسع للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19، ثم تتبع وعزل المخالطين للمصابين. الدول التي فعلت ذلك، ومنها كوريا الجنوبية وألمانيا، سجلت أقل معدلات وفاة من تلك التي لم تنفذه.

إلى ذلك، توسعت المملكة المتحدة مؤخرا في القدرة على إجراء الفحوص كما دشنت برنامجا "للفحص والتتبع والمسح" فيما تبحث تخفيف إغلاق البلاد.

هذا وتعتبر بريطانيا واحدة من أكثر الدول في العالم تضرراً بسبب الجائحة وعلى ما يبدو ستسبق إيطاليا بالنسبة لأكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في أوروبا.