رسالة أخيرة لوزير صرعه الوباء.. وآخر يروي تجربة "مروعة"

لم يميز فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف إنسان حول العالم بين كبير أو صغير، فقير أم غني وزير أم مواطن عادي.

ففي العديد من البلدان تسلل الوباء إلى عدة وزارات، ولعل الحالة الأبرز عالمياً كانت إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووزير الصحة في مارس الماضي، بالإضافة إلى وزير الدفاع.

ففي مقابلة حديثة، روى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، تجربته مع الفيروس المستجد، واصفاً إياها بالمروعة، مؤكداً أن كورونا أنهك طاقته، وثبط عزيمته، كما أفقده مؤقتاً حاستي التذوق والشم لأيام.

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جلست وحيداً

إلى ذلك، أضاف والاس الذي أصيب في نهاية مارس، خلال مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين: "لم تكن الإصابة شديدة؛ لكنها تثبط عزيمتك؛ لأنها تشتد وتضعف... قبعت وحيداً في شقتي في لندن لثمانية أيام، وفقدت حاستي التذوق والشم. إنه أمر ينهك الطاقة".

إلى ذلك، قال: ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية، وفي النهاية عدت للعمل"

الوباء يصرع وزير العمل في النيجر

وبعيداً عن بريطانيا، أعلنت الحكومة النيجرية الثلاثاء أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي عن 55 عاماً جرّاء إصابته بكورونا .

وقال التلفزيون الرسمي "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب الأحد وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

رسالة ما قبل الرحيل

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

وكان رئيس النيجر محمد يوسفو نعى الأحد الوزير الراحل. وقال في تغريدة "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر".

والاثنين تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل.

يذكر أن النيجر أعلنت مساء الإثنين إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصاً.