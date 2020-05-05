رغم احتواء كورونا.. الأردن يمدد فرض حظر التجول الليلي

قال متحدث باسم الحكومة إن الأردن سيواصل فرض حظر التجول الليلي اليومي حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والسماح للشركات بمعاودة فتح أبوابها وإتاحة المزيد من حرية التنقل.

موضوع يهمك أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إفشال هجوم شنته قوات الوفاق وصدّ محاولاتها لاقتحام قاعدة الوطية الجويّة الواقعة على بعد 140... الجيش الليبي يفشل هجوم الوفاق على قاعدة "الوطية" المغرب العربي

وقال المتحدث، أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء، الذي فرض حظرا للتجول في 21 مارس آذار بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة، سيواصل أيضا فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الأردن احتوى تفشي الفيروس، لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.

وخرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات وعاودت شركات كثيرة فتح أبوابها في عودة سريعة للحياة الطبيعية، وذلك بعد أن خففت السلطات حظر تجول صارما استمر قرابة 50 يوما لمنع انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد أتت بنتائج أفضل بكثير من المتوقع.

وأضاف الرزاز أن الأردن لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي. وكان قد وصل إجمالي الإصابات إلى 465 وتسع وفيات.