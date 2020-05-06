ألمانيا تتجه لقطع مراحل حاسمة.. فتح كافة المتاجر والمدارس

كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق أن ألمانيا ستقرر، الأربعاء، قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة كوفيد-19، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم بلا متفرجين اعتباراً من أيار/مايو الجاري.

ويشير النص إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلاً" بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 نيسان/أبريل، موضحاً أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن.

موضوع يهمك اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن رفع الحظر عن التسليح في إيران هو جزء من الاتفاق النووي، مضيفاً "إذا أرادت... روحاني عن أوروبا: يعون جيداً ما سنفعله إن لم يرفع الحظر إيران

كما يمكن لكافة المدارس حتى الابتدائية وحضانات الأطفال، أن تفتح أبوابها، لكن بشروط محددة، اعتباراً من الأسبوع المقبل. وبحسب النص، "يجب على المدارس أن تتيح تدريجياً تدريس كافة التلاميذ مع احترام تدابير النظافة والتباعد".

ويفترض أن يجري اعتماد النص رسمياً خلال اليوم من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات المناطق.

يذكر أنه سبق أن سمحت ألمانيا بفتح المدارس الثانوية. ويترك الاتفاق القرار بشأن فتح أبواب الجامعات للحكومات المحلية.

احترام الشروط

وتؤكد الوثيقة أيضاً أنه "يمكن لكافة المتاجر أن تفتح أبوابها لكن مع احترام شروط النظافة وفرض رقابة على عمليات الدخول تفادياً لتشكل صفوف انتظار".

ويتعلق ذلك بالمتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع، إذ إن تلك الأصغر من ذلك قد استأنفت العمل بالفعل.

أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت عدة مقاطعات بذلك بالفعل مثل بافاريا.

وحول هذا الموضوع، كان وزراء الاقتصاد المحليون قد اتفقوا على السماح بإعادة إطلاق عجلة قطاع المطاعم اعتباراً من 9 أيار/مايو.

منع التجمعات الرياضية والثقافية الكبرى

وينص الاتفاق أيضاً على السماح للمقاطعات باتخاذ قرار بشأن المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وصالات الرياضة.

كما يبقى الاتفاق حتى أواخر آب/أغسطس "على الأقل" على منع التجمعات الرياضية والثقافية الاحتفالية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أشهر. وليس مقرراً أيضاً في الوقت الحالي فتح الحدود للراغبين بالسفر في إجازة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاد فرض تدابير العزل في حال ارتفع عدد الإصابات من جديد. ويفترض أن يجري تقرير ذلك على مستوى المدن والأقاليم، أو حتى على مستوى المؤسسات، في حال تعلق الأمر بمؤسسة رعاية مسنين أو مجمع سكني، وليس بشكل واسع على مستوى مقاطعة أو على المستوى الوطني كما في السابق.

ويمكن إطلاق هذه الإجراءات من جديد في حال فاق معدل الإصابات الخمسين حالةً بين 100 ألف شخص، على مدة سبعة أيام. ودعي الألمان أيضاً إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في المتاجر ووسائل النقل العام.