إسبانيا.. حداد وطني على ضحايا كورونا وتمديد رابع

في الوقت الذي يسعى فيه لتمديد الحظر لمدة رابعة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته ستعلن الحداد الوطني على أكثر من 25800 حالة وفاة في البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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في التفاصيل، يمثل سانشيز أمام البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء للمطالبة برابع تمديد لمدة أسبوعين لحال الطوارئ الذي سمح لحكومته بتطبيق حظر صارم كبح جماح تفشي كوفيد-19. ويبدو أنه سيحظى بالدعم على الرغم من فقدانه مساندة حزب المعارضة الرئيسي.

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية 244 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، اليوم الأربعاء، مما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 25857.

والأرقام التي تتماشى مع التباطؤ العام لتفشي المرض في إسبانيا، لا تشمل الآلاف الذين لقوا حتفهم في دور رعاية المسنين قبل أن يتم اختبارهم.

وأعلنت إسبانيا أيضًا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة تجاوز 253 ألفا.

وقال سانشيز إنه سيحدد موعد الحداد الوطني مع خروج البلاد من إغلاق أدى إلى خفض معدل الإصابة إلى أقل من 1%، وبدأت بعض المحلات الصغيرة في إعادة فتح أبوابها هذا الأسبوع ببطء.

وأضاف سانشيز: "لقد حققنا انتصارًا جزئيًا ضد الفيروس بفضل تضحية الجميع. لكن رفع حالة الإنذار الآن سيكون خطأً تاماً".