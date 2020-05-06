إسرائيل تستهدف موقعا شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قذائف مدفعية على نقطة عسكرية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وجاء الاستهداف بعد إعلان إسرائيل سقوط قذيفة في النقب أطلقت من القطاع.

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في التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي بمنطقة غلاف غزة.

كما أكد الجيش الإسرائيلي، سقوط صاروخ في غلاف غزة بعد إطلاقه من القطاع.

نقطة للضبط الميداني

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة، مشيرة الجيش يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ.

وأضافت، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون.