الصحة العالمية: العودة إلى الإغلاق واردة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن العودة إلى الإغلاق واردة في حال عدم الالتزام بنهج تدريجي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة الأممية إلى الاستثمار بالقطاع الصحي أبرز الدروس المستفادة من الجائحة.

موضوع يهمك تستمر الاتهامات بين بكين وواشنطن بشأن الجائحة، حيث جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، تأكيده على أن هناك... بومبيو يؤكد: أدلة كثيرة على خروج الفيروس من مختبر ووهان أميركا

كانت بعض الدول الأوروبية قد قررت تخفيف إجراءات الحظر المفروض على مواطنيها بشكل تدريجي، بعد أن أصبحت أكثر استعدادا.

وبدأت إيطاليا، الاثنين، تخفيف بعض قيود الحظر مع فتح المتاجر والسماح بالزيارات العائلية والتجمع بعدد محدد.

كما بدأت إسبانيا في وقت سابق برفع الحظر تدريجيا عن سكانها، عبر مراحل محددة ستستمر حتى نهاية الشهر المقبل، مع تشديد الحكومة مجددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية كوضع الكمامات والالتزام بمساحة مناسبة بين الأشخاص.

من جهتها، أعلنت السلطات الفرنسية رفع الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي أو منطقة شينغن أو المملكة المتحدة مهما كانت جنسيتهم.