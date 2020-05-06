بسبب كورونا.. 4 آلاف سجين بريطاني إلى الحرية

بعدما تسلل فيروس كورونا المستجد في السجون البريطانية المكتظة مصيبا المئات، اعتمدت السلطات برنامجا سيسمح بإطلاق سراح 4 آلاف سجين خلال شهرين لا يشكلون خطرا على سلامة الناس، وذلك سعيا منها لمنع تمدد الوباء أكثر وأكثر.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تبحث خيار استئناف الموسم في مسابقات الدوري... بريطانيا تدرس استئناف المسابقات خلف أبواب مغلقة رياضة عالمية

وأشارت السلطات إلى أن برنامج الإفراج المبكر لا يشمل السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة كالإرهاب والقتل، كما تمت الموافقة ُعلى إطلاق سراح السجينات الحوامل والأمهات بشروط".

بدورها، بدأت وزراة العدل بإطلاق بعض المرشحين للاستفادة من هذه المبادرة بهدف الحد من انتشار كوفيد19 في السجون المكتظة التي اقتربت من قدرتها الاستيعابية.

80 ألفا خلف القضبان

يشار إلى أن الوزارة كانت أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه سيتم الإفراج عن السجناء "منخفضي الخطورة" مع تركيب أساور إلكترونية لمعصمهم. لكنها أكدت في الوقت ذاته أن السجناء المدانون بارتكاب جرائم عنيفة أو جنسية أو الإرهاب لن يفرج عنهم.

وتضم السجون البريطانية أكبر عدد من النزلاء في أوروبا الغربية حيث يوجد أكثر من 80 ألف شخص خلف القضبان. كما تضم العديد من السجون في بريطانيا سجناء أكثر بكثير طاقتها الاستيعابية.

الأولى أوروبيا والثانية عالميا

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 30,076 حالة في البلاد.

وباتت المملكة المتحدة، الثلاثاء، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة الـ 30 ألف وفاة بفيروس كورونا، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء عالمياً بعد الولايات المتحدة، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء.