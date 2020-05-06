بعد رئيس حكومة روسيا ووزير البناء.. كورونا يصل الثقافة

بعد إصابة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، حل الفيروس المستجد الذي يسجل قفزات قياسية يوميا في البلاد، ضيفاً على وزيرة الثقافة.

وأكد مكتب الوزيرة أولغا ليوبيموفا، الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي هذا في وقت سجلت روسيا لليوم الرابع على التوالي قفزات ضخمة في عدد الإصابات بالفيروس.

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وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في روسيا بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 165929، وفق ما أعلن مركز إدارة أزمة الفيروس في البلاد الأربعاء.

الخامسة بين الدول الأكثر تضررا

على ضوء تلك القفزات احتلت روسيا الأربعاء المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا من كورونا.

ولكن معدل الوفيات (1537 حالة وفاة) يبقى منخفضا مقارنة بإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة.

وتعزو السلطات ذلك إلى سلسلة من الإجراءات المبكرة لمكافحة الوباء مثل إغلاق الحدود وإجراء أكثر من أربعة ملايين اختبار وتهيئة المستشفيات وخاصة في موسكو، بؤرة الوباء في البلاد.

إلا أن بعض الأصوات المنتقدة تشكك في دقة هذه الأرقام.

وفي حين تم فرض تدابير الاحتواء في البلاد لأكثر من شهر، من المقرر أن يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا بالفيديو الأربعاء يخصص لرفع القيود تدريجيا في بعض المناطق الروسية اعتبارا من 12 أيار/مايو.

وحذرت السلطات من أن العزل الذي تم تطبيقه في نهاية آذار/مارس والذي من المفترض أن ينتهي في 11 أيار/مايو قد يتم تمديده أو حتى تشديده في مناطق أخرى، بحسب وضع الوباء.