بعد رئيس حكومة روسيا ووزير البناء.. كورونا يصل الثقافة

بعد إصابة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، حل الفيروس المستجد الذي يسجل قفزات قياسية يوميا في البلاد، ضيفاً على وزيرة الثقافة.

وأكد مكتب الوزيرة أولغا ليوبيموفا، الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي هذا في وقت سجلت روسيا لليوم الرابع على التوالي قفزات ضخمة في عدد الإصابات بالفيروس.

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وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في روسيا بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 165929، وفق ما أعلن مركز إدارة أزمة الفيروس في البلاد الأربعاء.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بواقع أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم.

كما أبلغ المركز عن 86 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي إلى 1537.

يشار إلى أنه بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، تحل روسيا في المرتبة الثامنة عشرة بالعالم لجهة عدد الوفيات بالفيروس، في حين تحتل المرتبة السابعة بالنسبة إلى عدد الإصابات.

على الرغم من ذلك تستعد روسيا لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتباراً من 12 أيار/مايو.