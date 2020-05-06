رئيس وزراء لبنان: لا مكان لتصفية الحسابات

في وقت يصارع لبنان أزمة مالية واقتصادية على نطاق لم تشهده البلاد من قبل، أكد رئيس الحكومة، حسان دياب، أن "الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية".

وقال دياب، في مستهل اللقاء الوطني المالي بالقصر الجمهوري الأربعاء: "لقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة لكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات".

موضوع يهمك يبدو أن "الصداع السوري" بدأ يثقل كاهل الكرملين حتى بات يسمح بتفلت بعض وسائل الإعلام المقربة منه في نقدها اللاذع للحليف... بعد وصفه بالعاجز.. صداع في رأس موسكو "الأسد بات عبئاً" سوريا

كما أضاف: "كنا أمام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جداً ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار".

إلى ذلك شدد على أنه "لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين".

"محاسبة كل من تقاعس"

وقال دياب: "لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث بل باتوا يصنعون الحدث وأصبحوا شركاء في القرار ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة، ولدينا مسؤولية وطنية أو أن نكون على قدر المسؤولية لأن اللبنانيين سيحاسبون كل من تقاعس".

وتابع أن "ما نطرحه اليوم ليس منزلاً بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش والخطة هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة"، معتبراً أنه "لا يجوز إدارة الظهر لمنطق موضوعي، ونحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم".

"الواقع مؤلم"

كما دعا دياب إلى "التخلص من الأوهام المصلحية"، قائلاً: "ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد، ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة".

وأكد أن "لبنان لنا جميعاً، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته أو سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول".

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية الحادة هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990 نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. وازدادت الأزمة الاقتصادية حدة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفرض البنوك ضوابط على رأس المال، للحد من السحب وتحويل الدولارات، إضافة إلى تخلف الحكومة في مارس/آذار الماضي، عن سداد ديونها لحملة سندات اليورو المحلية والدولية لأول مرة في التاريخ.