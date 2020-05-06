قفزات عملاقة للفيروس في روسيا.. 10 آلاف لليوم الرابع

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في روسيا بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 165929، وفق ما أعلن مركز إدارة أزمة الفيروس في البلاد الأربعاء.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بواقع أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم.

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كما أبلغ المركز عن 86 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي إلى 1537.

يشار إلى أنه بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، تحل روسيا في المرتبة الثامنة عشرة بالعالم لجهة عدد الوفيات بالفيروس، في حين تحتل المرتبة السابعة بالنسبة إلى عدد الإصابات.

إلى ذلك تستعد روسيا لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتباراً من 12 أيار/مايو.

يذكر أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، كان أعلن الخميس إصابته بالفيروس.

وقال المتحدث باسم مكتبه، بوريس بيلياكوف الثلاثاء، إنه "بخير عموماً".

كما أوضح أن علاج ميشوستين يتم "كما هو مقرر" في مستشفى عام، مضيفاً أن رئيس الوزراء "يتواصل بنشاط هاتفياً مع زملائه".