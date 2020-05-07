الهند.. مقتل 8 وإصابة ألف بتسرب غاز بمنشأة كيميائية

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل حوالي ألف شخص إلى المستشفيات إثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرقي الهند، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية الخميس.

وقال الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة لوكالة فرانس برس إن "ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مسشتفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام"، موضحا أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

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وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سواروب راني المسؤول في شرطة فيساخابتنام بولاية أندرا براديش "يمكننا أن نؤكد أن 8 أشخاص قتلوا". وأضاف أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".

تأخر بصيانة الخزان بسبب الإغلاق

ويقع المصنع الذي تشغله شركة "ال جي بوليمرز" في إحدى ضواحي مدينة فيساخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى خمسة ملايين نسمة.

وأوضح راني لوكالة فرانس برس أن الغاز "لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب".

وتابع "تلقينا اتصالا من القرويين سكان المنطقة حوالى الساعة 03,30 من صباح اليوم (الخميس) تحدثوا عن غاز في الهواء".

وتابع راني "توجهنا إلى المكان على الفور. كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق، وبدأ العمال العمل حوالى الساعة الرابعة".

وأعلنت المجموعة الكورية الجنوبية المالكة للشركة المشغلة لمصنع المواد الكيميائية في الهند "السيطرة" على تسرب الغاز.

وقالت "إل جي تشيم" المالكة لشركة "إل.جي بوليمرز الهند" المشغلة لمصنع فيزاخابتنام إن "تسرب الغاز بات تحت السيطرة ونستكشف كل السبل لتقديم العلاج السريع للذين يعانون من تنشق الغاز المسرب". وأضافت في بيان "نحن بصدد التحقيق في حجم الأضرار والأسباب الدقيقة لحصول التسرب ووقوع الوفيات".

وشهدت الهند في كانون الأول/ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.