بومبيو يرفض طلب ألمانيا بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مناشدة ألمانيا إعادة نظر واشنطن في قرارها وقف تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سوديديتش تسايتونغ" الألمانية اليومية، الخميس، أن بومبيو رد على رسالة من نظيره الألماني هيكو ماس، أكد فيها على التزام الولايات المتحدة التام "بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة جائحة كورونا" على الرغم من تجميد التمويل.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية على مر السنين على الرغم مما وصفه بـ "سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها" الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والتي اتهمها بـ "بمداهنة نظام الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تبدي "اهتماما خاصا بأداء (منظمة الصحة العالمية) والشفافية والمساءلة"، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى مؤسسات عالمية فعالة وموثوقة، لا منظمة بيروقراطية عاجزة".

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية تبادل الرسائل بين ماس وبومبيو، لكنها امتنعت عن ذكر التفاصيل. فيما رفضت السفارة الأميركية في برلين التعليق على المراسلات الدبلوماسية.