إسبانيا تعتقل "داعشياً" كان يخطط لهجمات في برشلونة

قامت الشرطة الإسبانية، الجمعة، باعتقال مغربي يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، ويعتقد أنه كان يخطط لشن هجمات في برشلونة.

وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به، الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت في بيان: "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".

وقالت الشرطة إن صلات المشتبه به بتنظيم داعش تعود إلى أربع سنوات على الأقل على الرغم من أنه لم يظهر أي علامات واضحة على تطرفه حتى وقت قريب.

وأضافت الشرطة أن اهتمام الرجل المغربي بالحركة الجهادية زاد بعد أن فرضت إسبانيا إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في 14 مارس.

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وتابعت الشرطة أنه منذ ذلك الحين أظهر المشتبه به ولاءه لتنظيم داعش علنا وأعلن عن كراهيته للغرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قام بعدة جولات مريبة حول المدينة تعتقد الشرطة أنه كان يقوم خلالها برصد أهداف محتملة لمهاجمتها.

وقالت الشرطة إنه كان يستجيب، على الأرجح، لدعوات من جانب تنظيم داعش لأتباعه في الغرب لشن هجمات في البلاد التي يقيمون بها.

وفي أبريل، ألقت قوات الأمن في بلدة ألميريا في جنوب إسبانيا القبض على مغني راب بريطاني سابق كان مطاردا بعد أن قاتل في صفوف التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.