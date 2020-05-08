بنغلاديش.. قارب على متنه مئات الروهينغا في الحجر الصحي

أعلن مسؤولون، اليوم الجمعة، أن بحرية بنغلاديش أنقذت نحو 280 من الروهينغا من خليج البنغال وقطرت قاربهم إلى جزيرة حيث سيوضعون في الحجر الصحي كتدبير وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ورُصد القارب الخشبي المتهالك في وقت مبكر أمس الخميس في المياه الإقليمية لبنغلادش، ثم تم قطره إلى جزيرة بهاسان تشار قبالة الساحل الجنوبي للبلاد حيث بنت الحكومة مساكن وملاجئ للحماية من الأعاصير.

وقال مسؤول بالبحرية طلب عدم نشر اسمه "كانوا يتضورون جوعا وقدمنا لهم طعاما وماء. قررنا وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وستبت الحكومة في أمرهم لاحقا".

وتراقب البحرية وخفر السواحل المياه الإقليمية لبنغلاديش تحسبا لوجود قوارب أخرى عجزت عن تحديد مسارها بسبب تقلب البحار نتيجة تغيرات موسمية.

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وفي فبراير/شباط، تراجعت بنغلاديش على ما يبدو عن خطط تسكين لاجئي الروهينغا في بهاسان تشار بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

لكن الذعر المرتبط بتفشي فيروس كورونا بعد ذلك أقنع السلطات فيما يبدو باستخدام المنشآت على الجزيرة على الأقل لوضع اللاجئين الروهينغا الذين يجري إنقاذ قواربهم في الحجر الصحي.