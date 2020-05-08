الهند.. قطار يدهس عمالاً مهاجرين ويقتل 14 على الأقل

قالت وزارة السكك الحديدية في الهند ووسائل إعلام إن قطارا دهس عمالا مهاجرين كانوا نائمين على القضبان اليوم الجمعة فقتل 14 على الأقل من العمال الذين كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى قراهم، وأصيب خمسة آخرون.

ويعود عشرات الآلاف من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس/آذار.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان بولاية مهاراشترا في غرب البلاد. وذكرت أنها أمرت بفتح تحقيق.

وذكرت الشرطة أن العمال كانوا يعملون في شركة للصلب وكانوا عائدين لقريتهم بولاية ماديا براديش المجاورة. وقالت مسؤولة في الشرطة: "ظلوا يسيرون طوال الليل وشعروا بالإنهاك فغلبهم النعاس على مسار القطار".



وأوضح مسؤول أنهم لم يكونوا يتوقعون على الأرجح قدوم أي قطار بسبب توقف وسائل النقل العام نتيجة العزل.

وفي ظل العزل العام تم تعليق جميع وسائل النقل العام ولذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة. ومددت الحكومة العزل العام حتى 17 من مايو/أيار.