كوريا الشمالية: تدريبات الجنوب استفزاز خطير يتطلب رداً

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ انتقدت كوريا الجنوبية بسبب تدريبات عسكرية جرت مؤخرا، بينما أرسل الزعيم كيم يونغ أون رسالة شخصية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لتهنئته على نجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الرسمية عن ممثل عسكري كوري شمالي قوله اليوم، إن التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية مؤخرا استفزاز خطير يتطلب ردا.

وقالت الوكالة "هذا التحرك المتهور من دعاة الحرب في الجانب الجنوبي هو ذروة المواجهة العسكرية...".

وأضافت "كل شيء يعود الآن إلى نقطة البداية قبل اجتماع القمة بين الشمال والجنوب في 2018".

وفي برقية منفصلة، قالت الوكالة الرسمية إن الزعيم كيم بعث رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني لتهنئته على نجاح الصين في التعامل مع تفشي فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين متماسكة بقوة.

ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 نيسان/إبريل. وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

لكن كيم ظهر في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي في 2 مايو وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معمل في سونشون، شمال بيونغ يانغ.