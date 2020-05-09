بريطانيا ستفرض عزلا 14 يوما على القادمين.. وغرامات للمخالفين

تنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، بحسب ما ذكرت الصحافة البريطانية، السبت، رغم الضغط المتنامي لتخفيف القيود المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وباستثناء الرحلات القادمة من أيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جوا أو بحرا أو برا أن يبقوا في الحجر لأسبوعين كما كتبت صحيفة "تايمز" Times البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان الذي يقدمه المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة ألف جنيه (1100 يورو) والطرد، موضحة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن هذا الإجراء الأحد.

"بي بي سي" BBC نقلت عن مصادر حكومية، وهيئة صناعة الطيران "إيرلاينز يو كاي"، قولها إن هذا الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من نهاية مايو.

وسيعلن جونسون الأحد تخفيفا محتملا للعزل في بريطانيا المعلن في 23 مارس والذي سيكون محدودا جدا.

والجمعة حذر وزير البيئة جورج يوستيس، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة حول الوباء: "لن يكون هناك تغيرات جذرية بين ليلة وضحاها وسنكون حذرين جدا عندما سنخفف القيود الحالية لأن المعطيات التي نقدمها يوميا تثبت بأننا لم نخرج بعد من المرحلة الصعبة".

موضوع يهمك احتفل الجنوب إفريقي، فريدي بلوم، بعيد ميلاده السادس عشر بعد المئة في كايبتاون (جنوب إفريقيا) وهو يدخن سيجارة، في خضم... فقد شقيقه قبل قرن في وباء.. جنوب إفريقي 116 عاما مصاب بكورونا فيروس كورونا

وأعلن 626 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 31,241 ويجعل من بريطانيا الدولة الثانية الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

والجمعة أعلنت حكومة ويلز تعديلات طفيفة في تدابير العزل، وسيسمح للسكان بالخروج أكثر من مرة في اليوم لممارسة الرياضة دون الابتعاد عن المنزل. وسيسمح لمتاجر بيع لوازم البستنة وقريبا المكتبات. لكن دعي السكان إلى مواصلة العمل من المنزل إذا أمكن.