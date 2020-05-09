4 ملايين مصاب بفيروس كورونا في العالم

تخطى عدد المصابين بكورونا 4 ملايين شخصا حول العالم منذ بدء تفشي الفيروس، فيما تواصل دول العالم رفع الإغلاق التدريجي، بعدما تسبب به الفيروس من أضرار اقتصادية وصحية جمّة.

فقد أعلن وزير الصحة الإسباني أن حكومة البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال الوزير إن المناطق التي حققت أهداف تخفيف الإغلاق، سيسمح فيها بإعادة فتح مناطق الجلوس الخارجية للمطاعم، والأسواق المفتوحة، والمتاحف، كما من المقرر أن يتم السماح بالتجمعات لما يصل إلى عشرة أشخاص.

موضوع يهمك أعلن وزير الصحة الإسباني أن حكومة البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتبارا من... إسبانيا: تخفيف قيود الحركة لنصف السكان الأسبوع المقبل فيروس كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269514 شخصا على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من إجمالي الوفيات بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل.

بريطانيا ثاني أعلى حصيلة

وأعلنت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة تضم 30615 وفاة من 206715 إصابة. ويوم الثلاثاء قدرت الحصيلة التي جمعتها وكالات الصحة الإقليمية البريطانية عدد الوفيات بأكثر من 32 ألفاً. ولكن هذه تشمل الحالات التي يُشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أثبت الاختبار إصابتهم به.

وأظهرت أرقام جديدة أعلنتها وزارة الصحة البريطانية الجمعة وفاة 31 ألف شخص في بريطانيا كانت نتائج فحوصهم قد جاءت ايجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيما واصل عدد الحالات الخطرة في فرنسا تراجعه اليومي حيث سجلت ٢٨٦٨ حالة في آخر حصيلة الجمعة.

كما تم تسجيل حصيلة جديدة لعدد الوفيات في فرنسا بعدد حالات ٢٦٢٣٠ بزيادة ٢٤٣ خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.