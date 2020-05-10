جونسون يكشف عن خطة من 5 مراحل لإعادة فتح بريطانيا

بعدما لوحت بريطانيا قبل ساعات باستعادة قريبة لفتح البلاد وتحريك الاقتصاد المقيّد منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت متأخر من الأحد، عن خارطة طريق وخطة عمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتألف من 5 مراحل، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الوباء وإنقاذ الناس.

موضوع يهمك أفادت تقارير إخبارية، أن الاستخبارات الأميركية والبريطانية رصدت حالة إغلاق طارئ خلال أكتوبر 2019 في معهد ووهان... أميركا وبريطانيا: رصد حالة طوارئ في مختبر ووهان بأكتوبر أميركا

وكشف جونسون عن تخفيف خجول لإجراءات الإغلاق في بلاده، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة لإعادة فتح البلاد ويعرضها على البرلمان.

كما لفت إلى أنه لا بد من تكثيف اختبارات تشخيص كورونا.

مستويات الخطر

وذكرت وسائل إعلام محلية صباح الأحد، أن رئيس الحكومة سيحدد في خطته نظام تحذير من خمس درجات من الجائحة، يتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة بإنجلترا للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.

في حين تتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها، لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

إلى ذلك، من المتوقع أن يسمح للمواطنين الآن بمغادرة منازلهم لممارسة التمارين الرياضية مثلا لأكثر من مرة في اليوم.

يشار إلى أن عندما إجراءات العزل العام كانت أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريباً في بريطانيا، وأبقت الملايين في منازلهم لما يقرب من 7 أسابيع.

"الجزء الأخطر"

وكان جونسون قد قال لصحيفة صن بوقت سابق الأحد "هذا هو الجزء الخطير.. تخطينا الذروة الآن لكن سيكون علينا أن نعمل بجد أكبر لتنفيذ كل خطوة بالشكل الصحيح".

إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة ستغير شعار "ابقوا في المنزل" إلى "ابقوا حذرين" مع تشجيع من لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة للمكاتب والمصانع ما دامت قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة متبعة.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس الأحد الساعة 16,35 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

بدورها أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 269 وفاة جديدة بالوباء ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855 حالة.