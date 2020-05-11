1114 إصابة جديدة في تركيا.. والسلطات تمدد الحظر

بينما فرضت السلطات التركية حظر تجول لـ 4 أيام اعتبارا من 16 مايو/أيار الجاري، سجّلت وزارة الصحة، الاثنين، 1,114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127659 حالة.

موضوع يهمك أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية، نشرته الخميس، إلى واقعة تعود للشهر الماضي، حيث أعلن وزراء... تركيا ترسل لبريطانيا بدلات تالفة للوقاية من كورونا فيروس كورونا

فيما وصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3461 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت، مساء الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ أيام على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة الوباء.

ورفع الحظر حينها عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات أخرى في البلاد، كما رفعت تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

حالة اقتصادية صعبة

يشار إلى أن النشاط الصناعي في تركيا كان تباطأ كثيراً في أبريل/نيسان الماضي، بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة، بعدما قلصت الشركات التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي.

كما ساهم ضعف العملة بدفع الأسعار إلى الصعود.