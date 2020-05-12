روسيا تبدأ تخفيف إجراءاتها.. بوتين: خطر كورونا ما زال قائما

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفضا تدريجيا في إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا ابتداء من اليوم الثلاثاء، وشدد على أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، داعيا الجميع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.

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واعتبارًا من اليوم تنتهي فترة أيام العطل الوطنية لجميع القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المعركة ضد كورونا لم تنته بعد. ويبقى خطرها حتى في المناطق الآمنة نسبيا. فالتجمعات الجماهيرية ممنوعة في كل أنحاء البلاد، على الجميع احترام إجراءات الصحة والسلامة.

وقال بوتين، في خطاب بشأن سير تفشي فيروس كورونا في البلاد، أمس الاثنين: "تنتهي، فترة العطلة العامة لكل روسيا ولكل قطاعات الاقتصاد. لكن مكافحة الوباء ليست في نهايتها، الخطر الناجم عنه لا يزال قائما، بما في ذلك في الأراضي التي تشهد أوضاعا جيدة نسبيا".

واعتبر بوتين أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الروسية تتيح الانتقال إلى فترة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب الوباء على مراحل، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن فعل ذلك في لحظة واحدة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نظام القيود بشكل عام حاليا.

وأوضح أن كل الأقاليم الروسية ستقرر بنفسها سير عملية رفع الإجراءات التقييدية، مؤكدا ضرورة فعل ذلك بناء على إرشادات الأطباء والخبراء.

وقال في هذا السياق: "من الضروري أن تأخذ مثل هذه الخطط الأوضاع الواقعية على الأرض بعين الاعتبار، مع ضمان تطبيق التدابير الصارمة الخاصة بأمن وحماية الحياة الصحية للناس، اعتمادا على التقديرات المدروسة لمستوى ودرجة المخاطر المحتملة. والكلمة الحاسمة هنا تعود للأطباء والخبراء".

وذكر الرئيس الروسي أنه وقع اليوم مرسوما حول عمل السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيمثل أساسا قانونيا لمواصلة إجراءات الأجهزة الإدارية على المستوى الفدرالي والأقاليم والبلديات، ويعتمد على آراء الخبراء والأطباء.

كما اعتبر بوتين أن الإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا بشكل مسبق أنقذت حياة آلاف الأشخاص.

كما أعلن الرئيس الروسي عن تبني حزمة جديدة من التدابير الخاصة بدعم المواطنين وقطاع الأعمال على خلفية الوباء.