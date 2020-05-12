شاهد ما يشبه انفجاراً سقطت بعده طائرة صغيرة بشارع أميركي

انفجرت طائرة في التاسعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت الشرق الأميركي، وتحطمت بعد سقوطها وارتطامها بشجرة في أحد شوارع مدينة Miramar بولاية فلوريدا، في حادث قتل واحداً من اثنين كانا على متنها، وأصاب الآخر بجروح ورضوض جعلت حالته خطرة في مستشفى يعالجونه فيه الآن.

خبر سقوطها ورد في مواقع للتواصل ووسائل إعلام أميركية، نقلت تفاصيله مما ذكرته شرطة المدينة في حساب "تويتري" خاص بها، وزارته "العربية.نت" أيضاً، وفيه قالت إن الطائرة، تابعة لأكاديمية Wayman Aviation Academy للتعليم على الطيران، الواقع مقرها في مطار قريب كيلومترين من "ميرامار" البعيدة 40 كيلومتراً عن مدينة ميامي.

ويبدو أن الطائرة، وهي طراز Piper PA-34 بمحرك واحد، تسع راكبين، تعرضت لعطل مفاجئ بعد قليل من إقلاعها من المطار، وعلى متنها طالب متعلم على الطيران ومدربه الذي لاحظ عطلها، فأخبر برج المراقبة بنيته العودة إلى المطار، ثم أخبر بأنه ينوي الهبوط في أحد شوارع المدينة، إلا أنه لم يفلح، ففقدت الطائرة توازنها وهوت متساقطة إلى شجرة تحطمت فيها إلى أشلاء. بحسب ما نراها في الفيديو المعروض.

أما القتيل، فلم يكن سوى التلميذ الذي وصفه متحدث باسم الأكاديمية بأنه متقدم في تعلمه على الطيران، لكنه لم يذكر اسمه ولا جنسيته، فيما الذي تم نقله هو معلمه على الطيران، بحسب ما نسمع في الفيديو، وما نقلته أيضاً صحيفة Miami Herald في موقعها، مما بثته وكالة "أسوشييتدبرس" الأميركية عن الحادث.