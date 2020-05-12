مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

اقتحم مسلحون مستشفى في كابول الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان". بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".

وذكر مصدر بالوزارة أن المركز الطبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في الجزء الغربي من العاصمة كابول. وقال المصدر لرويترز إن قوات الأمن تعمل على التصدي للهجوم وإن نائب وزير الصحة ربما كان يزور المركز الطبي في ذلك الوقت.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كان هناك أي ضحايا.