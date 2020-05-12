5 قتلى بحريق في مستشفى في سان بطرسبورغ الروسية

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ، بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.

وأفاد المصدر فرانس برس "ذهب خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، إثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.

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واندلع الحريق في الطابق السادس من المشفى الواقع في شمال المدينة. ونقلت تاس عن مصدر من خدمات الإغاثة أن الضحايا هم "خمسة مرضى كانوا موصولين بجهاز تنفس اصطناعي".

وذكر مصدر لوكالة انترفاكس أن "الحريق اندلع في المنطقة الحمراء لقسم الانعاش" في المستشفى، حيث تتم معالجة المصابين بوباء كوفيد-19. ورجح المصدر أن يكون السبب "احتراق جهاز للتنفس". وأعلنت لجنة التحقيق في بيان لها أنها فتحت تحقيقا حول "الوفاة بسبب الإهمال".

وأشارت وكالة تاس إلى أن مستشفى القديس جاورجيوس كان في منتصف آذار/مارس "من أوائل مستشفيات المدينة التي أعيد تأهيلها بالكامل، لتحويله إلى مستشفى للأمراض المعدية"، بينما كان الوباء لا يزال تحت السيطرة في روسيا.

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه خلال أيام قليلة في مستشفى روسي تتم فيه معالجة المصابين بكوفيد-19، إذ لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي). وأكد مكتب الطوارئ في بيان: "تم بالفعل العثور على 9 جثث في مكان الحريق".

هذا واندلع حريق في مستشفى خاص مساء الأحد في كراسنوغورسك، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقد فتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا بالحادث.

وتتزايد حدة الوباء في روسيا، رغم أن معدل الوفيات لا يزال منخفضا، لكن البلاد تسجل يوميا بين 10 إلى 11 ألف إصابة جديدة منذ بداية شهر أيار/مايو، ما يجعلها أحد أكثر الدول تضرراً من الوباء.