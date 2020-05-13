السودان.. "الانتقالي" يتوافق على تعيين يس إبراهيم وزيراً للدفاع 

أكد مجلس السيادة الانتقالي، أن المكون العسكري قد يوافق بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع، وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.

وأكد مجلس السيادة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو الحالي، وضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير.

إلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، لاقته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

موضوع يهمك توفي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 95 عاماً، في مقر سكنه بضاحية... وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي المغرب العربي

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان قد دمجها النظام السابق.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.