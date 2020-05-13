القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا قرب مدينة الخليل

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بالقدس، الأربعاء، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم الفوار قرب الخليل جنوب الضفة، وذلك خلال مواجهات اندلعت بعد دخول جنود متخفين إلى المخيم، كما أُصيب 4 آخرين بالرصاص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا. وذكرت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي اتصلت بها وكالة "فرانس برس" أن الجيش يحقق في هذه المعلومات.

وفي سياق آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الساعات الماضية 33 مواطنا منهم 16 من بلدة يعبد بالقرب من جنين بينهم سيدتان وطفلة.

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وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق الثلاثاء إن جنديا يبلغ من العمر 21 عاما لقي مصرعه بعدما أصيب في الرأس بحجر أُلقي عليه من فوق أحد الأسطح في بلدة يعبد بقضاء جنين أثناء انسحاب وحدته بعد اعتقال 4 فلسطينيين.

وأشار بيان نادي الأسير إلى أن 12 من المعتقلين ألقي القبض عليهم بعد مقتل الجندي.

وحمّل نادي الأسير في بيانه "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصة مع استمرار انتشار وباء كورونا، معتبرا أن ما يجري في بلدة يعبد جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تواصل تنفيذها بحق المواطنين".