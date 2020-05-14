اليابان ترفع القيود إلا في منطقتين.. مع تراجع الوباء

مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا في العديد من المناطق في اليابان، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد الخميس، مستثنيا طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي الفيروس المستجد بدرجة كافية

وكانت الحكومة اليابانية أكدت في وقت سابق الخميس أنها تنوي رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد، لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طوكيو، بعد التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

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قبل الموعد

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق ال47 في البلاد.

كما أضاف "لدينا تأكيد بأن عدد الإصابات الجديدة انخفض مجددا إلى أقل من المستويات التي سجلها في آذار/مارس عندما بدأ انتشار المرض".

يأتي هذا بعد أن سجلت البلاد 55 إصابة جديدة الأربعاء بينها عشر في طوكيو.

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات في اليابان حوالي 16 ألفا في والوفيات 687 منذ بداية الأزمة الصحية، وهي أرقام أقل بكثير من تلك التي سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في آذار/مارس الذي يهدد بامتلاء المستشفيات، فرضت الحكومة حالة الطوارئ مطلع نيسان/إبريل في طوكيو أولا ثم في ست مناطق أخرى وأخيرا في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أنه كان يفترض أن تستمر حالة الطوارئ شهرا واحدا، لكنها مددت حتى 31 أيار/مايو.

وخلافا للعديد من الدول الأخرى، لا تفرض حالة الطوارئ الحجر الإلزامي، لكنها تسمح للسلطات بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، ومن بعض المحلات التجارية غير الأساسية أن تغلق أبوابها مؤقتا. ولا تفرض عقوبات على المخالفين.