تركيا تتجاوز عتبة 4 آلاف وفاة.. وإغلاق تام لـ4 أيام

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تجاوز عتبة 4 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق الوزارة، سجلت 55 وفاة جديدة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4007.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى... مصر تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة مصر

بالتوازي، سجلت أيضا 1635 إصابة خلال 24 ساعة. وقد شهد البلد تباطؤا نسبيا في عدد الوفيات والإصابات في الأيام الأخيرة، إذ بقي عدد الوفيات اليومية دون 100 منذ 26 نيسان/إبريل.

وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم 6 أيار/مايو أنه تمت "السيطرة" على الوباء، لكن يجب التعود على "حياة اجتماعية مقيّدة" مع الإبقاء على تدابير لتجنّب موجة عدوى جديدة.

وضاعفت تركيا الإجراءات الوقائية على غرار غلق المدارس وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية وفرض حجر صارم خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل.

ولن يكون بإمكان سكان المحافظات الـ30 الأعلى كثافة سكانية، وبينها إسطنبول وأنقرة، الخروج لأربعة أيام اعتبارا من السبت.

لكن، سُمح لمن هم فوق الـ65 من العمر ودون الـ20 بالخروج أربع ساعات لمرة واحدة في الأسبوع منذ 10 أيار/مايو، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس.

من ناحية أخرى، سُمح للمراكز التجارية وصالونات الحلاقة بفتح أبوابها الاثنين مع احترام قواعد صحية صارمة.