أوروبا تخفف القيود.. وكورونا يراوغ ويستأسد بمناطق أخرى

تقدمت ألمانيا والعديد من البلدان الأوروبية الأخرى التي تباطأ فيها انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الأمام يوم الجمعة مع تخفيف القيود الخاصة بمكافحة الفيروس، في حين يذكر تفجر تفشي الفيروس في المكسيك وأماكن أخرى الناس بأن الوباء لم ينتهِ بعد.

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سلوفينيا تتعافى

إلى ذلك، أعلنت سلوفينيا، التي تقوم تدريجياً بتخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة، أن انتشار الفيروس أصبح الآن تحت السيطرة وأن سكان دول الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن الدخول من النمسا وإيطاليا والمجر.

في غضون ذلك، كانت ألمانيا تستعد لفتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ في منتصف الليل، وزيادة عدد المعابر المفتوحة من فرنسا وسويسرا والنمسا. سيظل المسافرون بحاجة إلى إظهار "سبب وجيه" لدخول ألمانيا وستكون هناك فحوصات فورية، لكن الهدف هو استعادة السفر الحر بحلول 15 يونيو/ حزيران.

ألمانيا تخرج من الحجر

وقال أرمين لاشيت، حاكم ولاية شمال الراين - فيستفاليا الغربية، إن الولايات الألمانية وافقت أيضًا على إسقاط الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا للمسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

كما أضاف "إن ألمانيا لن تتمكن من التغلب على أزمة فيروس كورونا إلا إذا تم استعادة حرية الحركة الأوروبية للأشخاص والسلع والخدمات بشكل كامل".

وشهدت ألمانيا أكثر من 170 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وحوالي 8000 حالة وفاة، لكن أكثر من 150 ألف شخص تعافوا والبلاد تشهد أقل من 1000 حالة جديدة في اليوم.

إلى ذلك، تقدمت النمسا وسويسرا أيضًا في تخفيف بعض القيود الحدودية، وأعادت النمسا فتح جميع المقاهي والمطاعم.

وقال هيلموت غولنر، أستاذ الأدب السابق الذي كان أحد الضيوف الأوائل صباح الجمعة في مقهى سبيرل في فيينا: "لقد تناولت الإفطار في هذا المقهى منذ حوالي 100 عام... كانت زوجتي تعد إفطارًا رائعًا دائمًا، لكن الجو مختلف هنا مع الصحف وما إلى ذلك".

كما أعيد فتح المطاعم في المزيد من الولايات الألمانية يوم الجمعة أيضًا، كان من المقرر أن تستأنف البلاد كرة القدم الاحترافية يوم السبت بعد توقف دام شهرين.

ويخطط البوندسليغا لعقد خمس مباريات مع عدم وجود مشجعين واحتياطات أخرى، بما في ذلك ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه.

أستراليا تفتح المطاعم

أما في سيدني، فافتتحت عدة مقاه ومطاعم مرة أخرى يوم الجمعة حيث منحت نيو ساوث ويلز، الولاية الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، الإذن لهم، وكذلك أماكن العبادة، لاستقبال ما يصل إلى 10 أشخاص طالما يتم تطبيق قواعد تباعد بينهم.

كما فتح العديد من الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء الولاية للصلاة الخاصة والاعتراف والقداسات الصغيرة.

فيما قال رئيس أساقفة سيدني أنتوني فيشر في بيان "الاحتفال بالقداس هو أعلى شكل من أشكال العبادة الكاثوليكية، وعدم القدرة على التجمع البدني خلال الشهرين الماضيين كان صعبا للغاية".

الخطر قائم في طوكيو

وفي اليابان، بدأت بعض المدارس والمطاعم والشركات الأخرى في إعادة الفتح بعد أن رفعت البلاد حالة الطوارئ الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي، مع الحفاظ على القيود في مناطق حضرية محدودة مثل طوكيو حيث لا تزال المخاطر قائمة.

ومع تقدم البلدان في تخفيف القيود، حذر رئيس مكتب أوروبا في منظمة الصحة العالمية، الدكتور هانز كلوغ، من أن إرشادات التباعد وغيرها من تدابير الحماية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال في راديو أوروبا -1 الفرنسية "من المهم جداً تذكير الجميع بأنه طالما لا يوجد لقاح وعلاج فعال، فلن تعود الأمور إلى طبيعتها".

كما أضاف "هذا الفيروس لن يختفي ببساطة، لذا فإن السلوك الشخصي لكل منا سيحدد سلوك الفيروس. لقد قامت الحكومات بالكثير، والآن تقع المسؤولية على عاتق الناس".

وفي جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن أكثر من 4.4 مليون إصابة بالفيروس و300 ألف حالة وفاة، في حين تعافى ما يقرب من 1.6 مليون شخص، وفقاً لإحصاء تحتفظ به جامعة جونز هوبكنز.

الروهينغا في خطر

وتم تأكيد الحالة الأولى بين مليون لاجئ من ميانمار يعيشون في ظروف مزدحمة للغاية في جنوب بنغلاديش. وقال مفوض اللاجئين محبوب علام تاكوقدر إن شخصاً آخر، مواطن محلي يعيش في منطقة كوكس بازار، ثبتت إصابته بالفيروس.

وحذر عمال الإغاثة من احتمال تفشي وباء خطير إذا وصل الفيروس إلى مخيمات الروهينغيا، وتم تنشيط فرق لعلاج المرضى وتتبع الأشخاص والحجر الصحي واختبار الأشخاص الذين ربما يكونون قد خالطوا المرضى.

عجلة المصانع تتحرك في المكسيك

وقبيل أيام من فتح المكسيك لصناعات رئيسية مثل التعدين والبناء وتجميع السيارات المقرر في 18 مايو/ أيار، أصدرت السلطات تحذيرا مقلقا، حيث أبلغت الدولة عن أكبر زيادة لها في يوم واحد في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كان هناك 2409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الرقم 2000 في يوم واحد.

وقال مساعد وزير الصحة هوغو لوبيز- غاتيل: "نحن في لحظة أسرع نمو في الحالات الجديدة ...هذه هي أصعب لحظة".

واقترب عدد الوفيات من 4500 شخص، كانت هناك علامات على أن طاقة المستشفيات تقترب من حدودها القصوى في مكسيكو سيتي، المنطقة الأكثر تضررا. أفادت وزارة الصحة أن 73% من أسرة مستشفى الرعاية العامة في المدينة كانت ممتلئة. كانت النسبة أقل بالنسبة لأسرّة العناية المركزة، ولكن ذلك كان جزئياً بسبب توسع وحدات العناية المركزة المرتجلة في المستشفيات وأماكن أخرى.

رئيس البرازيل يتحدى

أما في البرازيل، فأفاد الموقع الإخباري جي 1 أن 900 شخص في ريو دي جانيرو كانوا ينتظرون سريرًا للعناية المركزة في إحدى الوحدات المكتظة بالولاية. في حين، حذر الرئيس جائير بولسونارو من "الفوضى" التي تلوح في الأفق بينما انتقد مرة أخرى حكام الولايات ورؤساء البلديات الذين أمروا بعمليات إغلاق في المدن للحد من انتشار الفيروس الجديد.

وصرح بولسونارو للصحافيين في برازيليا يوم الخميس "أنا آسف، سيموت الكثيرون، لكن سيموت أكثر إذا استمرت هذه التدابير في تدمير الاقتصاد... هذه الإغلاقات، إغلاق كل شيء، هو الطريق إلى الفشل. ستكسر البرازيل".

فيما أمر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي جميع المقيمين في منطقة أمازوناس، بالقرب من الحدود مع البرازيل، بالبقاء في الداخل إلا لشراء الطعام أو الحصول على الرعاية الطبية. تعاني المستشفيات المحلية من الإرهاق مع ارتفاع الحالات في جزء معرض للخطر من الأمازون، موطن العديد من مجموعات السكان الأصليين.

وفي الولايات المتحدة، فأعيد افتتاح منتزه غراند كانيون الوطني يوم الجمعة للسماح للزوار بالدخول في رحلات يومية ولكن ليس خلال الليل.

نيويورك توارب أبوابها

بينما تفتح عدة مناطق في ولاية نيويورك أبوابها، حث الحاكم أندرو كومو الحكومات المحلية على مراقبة المقاييس الرئيسية عن كثب، وأن يلتزم الناس بقواعد التباعد.

ووسط عمليات التخفيف هذه وغيرها، استمرت احتجاجات وجدل حول سرعة إنهاء تدابير الإغلاق.

ومع أكثر من 1.4 مليون إصابة وحوالي 85 ألف حالة وفاة، الولايات المتحدة لديها أكبر تفشٍ في العالم حتى الآن، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وبعد أسبوعين من إعادة الفتح في تكساس، حيث انتهت صلاحية أوامر البقاء في المنزل في 1 مايو/ أيار، تم الإبلاغ عن أعلى مستوياتها في يوم واحد من 58 حالة وفاة و 1458 حالة جديدة يوم الخميس. مع انتهاء المزيد من القيود يوم الاثنين، بما في ذلك إعادة فتح الصالات الرياضية، كانت المواجهات تتصاعد بين المدن الكبرى التي تحاول الحفاظ على بعض الاحتياطات في مكانها ومسؤولي الولاية الذين يريدون المضي قدمًا.

أما في فرجينيا، فكانت مدينتان تطلبان من الحاكم رالف نورثام تأجيل إعادة الفتح المقررة يوم الجمعة، قائلين إنه ما زال من السابق لأوانه تخفيف القيود. حاكمة كانزاس الديمقراطية لورا كيلي أوقفت عملية إعادة فتح اقتصاد ولايتها، وطلبت أن تظل الحانات وممرات البولينغ مغلقة حتى نهاية الشهر بدلاً من إعادة فتح يوم الاثنين. كما أنها تحتفظ ببعض القيود الخاصة بمكافحة الفيروس التاجية سارية حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران تقريبًا.