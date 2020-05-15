الفاتيكان يفتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس أمام السياح

أعلن المكتب الإعلامي للفاتيكان، الجمعة، عن إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار، اعتباراً من يوم الاثنين، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وعلى غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضاً باستئناف الاحتفالات الدينية في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدثا مماثلا حتى الآن.

وستتبع كنيسة القديس بطرس وثلاث كنائس بابوية أخرى توصية وزارة الداخلية الإيطالية بأن يكون العدد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في موقع ديني مغلق 200 شخص.

هذا وتولى فريق تنظيف تعقيم الكاتدرائية التي تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع.

وأغلق الموقع المقدس الذي يزوره عدد كبير من السياح يوم 10 آذار/مارس، أول أيام الحجر في إيطاليا التي تمثل إحدى أكبر بؤر كوفيد 19 بتسجيلها أكثر من 31 ألف وفاة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 384 إلى 33998 شخصا.

وذكرت الحكومة أن عدد الوفيات يغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الخميس. وبلغ عدد المصابين بالفيروس 236711 شخصاً حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.