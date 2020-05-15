الفاتيكان يفتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس أمام السياح

أعلن المكتب الإعلامي للفاتيكان الجمعة عن إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتبارا من يوم الإثنين، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وعلى غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.

من جانبها، قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 384 إلى 33998 شخصا.

وذكرت الحكومة أن عدد الوفيات يغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس الخميس. وبلغ عدد المصابين بالفيروس 236711 شخصا حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.