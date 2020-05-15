تلاعب مسؤولين بالدولار.. توقيف مدير كبير في مصرف لبنان

في وقت تشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصادي بتاريخها، لا تزال الليرة اللبنانية تهوي مقابل الدولار الأميركي، حيث تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. الاقتصاد يختنق والنمو آخذ في التدني يوماً بعد يوم. فرص العمل باتت معدومة والبطالة والفقر في ازدياد، إلى جانب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة وتراجع القيمة الشرائية.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن اختراقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 40... التحالف: ملتزمون بهدنة اليمن رغم خروقات الحوثيين اليمن

وفي إطار تحقيق حول تلاعب بسعر الصرف، أمرت النيابة العامة المالية، الخميس، بتوقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أفادت الوكالة الخميس بأن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار".

إلى ذلك أكد مصدر أمني أن القوى الأمنية اعتقلت حمدان الخميس ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة. وقال إن "مازن حمدان محتجز حالياً على ذمة التحقيقات. هو موقوف عند المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مضيفاً: "اليوم توجه بصحبة دورية أمنية إلى مكتبه في مصرف لبنان لأخذ مستندات".

حملة أمنية وسوق موازية

يذكر أن القوى الأمنية كانت أوقفت في وقت سابق نقيب الصرافين بعد أسبوعين من شن حملة أمنية ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية. وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة انخفاضاً غير مسبوق في قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

"عراب استقرار الليرة"

إلى ذلك كان يُنظر إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على أنه "عراب استقرار الليرة" لعقود في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، لكن قوى سياسية عدة تعتبره في المقابل "عراب سياسة الاستدانة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة".

والخميس، دعا رئيس الحكومة، حسان دياب، إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. وأكد أن "من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية"، داعياً إلى إنهاء التحقيق "لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين".