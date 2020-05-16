الصين تقر: دمّرنا عينات من كورونا بداية تفشي المرض

وسط استمرار التصعيد الحاصل منذ أشهر بين الصين وأميركا حول فيروس كورونا المستجد، والذي تطور مؤخرا ليصبح تهديدا بقطع علاقات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه لن يتواصل مع نظيره الصيني في الوقت الحاضر، أعلن مسؤول صيني أنه طُلب من بعض المختبرات غير الحكومية تدمير عينات خلال مراحل مبكرة من تفشي فيروس كورونا الذي طال أكثر من 4 ملايين ونصف إنسان حول العالم، منذ ظهوره في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

موضوع يهمك بعد اتهام أميركا لبكين بمحاولة قرصنة أبحاث ودراسات حول علاجات ولقاحات ضد فيروس كورونا، أتى الرد الصيني. وقالت وزارة... الصين لأميركا: اتهامنا بقرصنة علاجات كورونا محض افتراء العرب و العالم

في التفاصيل، نقلت صحيفة "South china morning post" التي تصدر في هونغ كونغ، الجمعة، عن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة ليو دنغ فنغ قوله: إن هذا الإجراء اتخذ لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة، مضيفا أنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض.

كما لفت إلى أنه بناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررت السلطات حينها تصنيف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، بالإضافة إلى تدمير العينات، بحسب تعبيره.

بلد المليار في مأزق!

يشار إلى أن العلاقة الصينية الأميركية كانت توترت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة على خلفية انتشار وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم.

ووجهت اتهامات دولية إلى بلد المليار حول تقصير سمح بانتشار الجائحة إلى هذا الحد.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن مرارا أن بكين رفضت تقديم عينات فيروس مأخوذة من المرضى عندما بدأت العدوى في الصين أواخر العام الماضي، وأن السلطات الصينية دمرت عينات تم الحصول عليها في وقت مبكر.

ووفقا لمذكرة صادرة في فبراير/شباط عن لجنة الصحة الإقليمية في الصين، تم الطلب من الذين يتعاملون مع عينات الفيروسات بعدم تقديمها إلى أي مؤسسات أو مختبرات دون موافقة.

كما طلب من المختبرات غير الحكومية، التي حصلت على عينات في مراحل مبكرة من تفشي المرض، أن تدمرها أو ترسلها إلى مركز حكومي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب المذكرة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

أكثر من 299 ألف وفاة

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفاً و638 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت.غ الخميس استناداً إلى مصادر رسميّة، فيما سُجّلت أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفاً و430 شخصاً على الأقل.