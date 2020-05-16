إيطاليا تتنفس.. تراجع الوفيات لأول مرة منذ 9 مارس

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة، اليوم السبت، مقابل 242 وفاة أمس الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس/آذار.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة اليوم السبت مقابل 789 أمس الجمعة.

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كما ذكرت أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير شباط وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

إلى ذلك، وافقت الحكومة الإيطالية، السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتباراً من الثالث من يونيو.

وستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد، اعتباراً من نفس اليوم. وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى.

كما من المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو، وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتباراً من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.

وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج سارياً إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو، مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

إلا أنه سيتم رفع جميع قيود السفر اعتباراً من الثالث من يونيو، وهو ما يعد حدثاً رئيسياً على طريق إيطاليا نحو التعافي، حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم عندما يهرب الإيطاليون بصورة تقليدية من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.