468 وفاة جديدة في بريطانيا.. وتحذير جديد من السلطات

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إن إجمالي 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً خلال أربع وعشرين ساعة.

وسُجلت هذه الأرقام حتى الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) يوم 15 مايو أيار. وتجاوزت حالات الوفاة في بريطانيا 40 ألف حالة، بما في ذلك الوفيات بسبب حالات مشتبه بها.

إلى ذلك، لا يشجع المسؤولون المحليون الجمهور على زيارة المواقع السياحية الشهيرة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى منذ أن تم تخفيف قواعد الإغلاق في إنجلترا.

وتقول شبكة مجالس المقاطعات، التي تمثل 36 سلطة ريفية وساحلية في إنجلترا، إن المسافرين اليوم من المدن والبلدات يمكن أن يرفعوا معدل الإصابة في المقاطعات ويغمروا الحدائق العامة والشواطئ.

وقال المتحدث جوليان جيرمان "ستكون منطقتنا الساحلية والريفية لا تزال موجودة عند انتهاء ذلك".

كانت الحكومة البريطانية قد خففت قواعد الإغلاق يوم الأربعاء للسماح للمواطنين في إنجلترا بقضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق، ويمكنهم لعب الغولف والتنس وأخذ حمام شمس والذهاب لصيد الأسماك والتنزه. ويُسمح بمقابلة شخص آخر شريطة التباعد الاجتماعي.

أما القواعد لبقية بريطانيا- اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية - فلم يتم تخفيفها.