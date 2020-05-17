السودان.. جندي يقتل مواطنيْن عند نقطة لمراقبة حظر التجول

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الأحد، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الخرطوم.

وتفرض السلطات السودانية منذ السادس عشر من أبريل الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.

وأضاف البيان "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى "وفاضت روحهما".

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وأوضح البيان أن الحادثة وقعت في "تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز" في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم "في تمام الساعة 21:00 (19:00 ت غ)"، حسب البيان.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس حتى السبت 2289، إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفرد الذي تم التحفظ عليه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجول".