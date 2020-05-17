شرطة باكستان تداهم مخبأ لجماعة مرتبطة بداعش.. ومقتل 4

داهمت الشرطة الباكستانية، بناء على معلومات استخبارية، مخبأ لمتطرفين مسلحين في منطقة غابات في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أعضاء في جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش"، حسب ما ذكرت وكالة مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الأحد.

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وقالت الوكالة في بيان، نفذت المداهمة الليلة الماضية في منطقة باهاوالبور بإقليم البنجاب حيث يحظى متطرفون محظورون بوجود قوي.

وأضافت أن الشرطة صادرت أسلحة ومواد لصنع القنابل، وأحبطت هجوماً محتملاً. وأكدت أن المسلحين القتلى أرادوا استهداف أماكن عبادة لأقلية محلية، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت قوات الأمن الباكستانية في السنوات الأخيرة مثل هذه المداهمات للقبض على المتطرفين الذين فروا سابقاً من المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان.

وعرفت هذه المناطق لسنوات تواجدا كثيفا للمتطرفين، بما في ذلك جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" تم إلقاء اللوم عليها في العديد من الهجمات المسلحة مؤخراً.